Son Mühür- Son olarak “Annem Ankara” dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, verdiği 25 kilonun ardından yaz aylarında diyeti bırakınca yeniden kilo aldı.

Şimdi ise hem formuna hem sağlığına odaklandığı yeni bir döneme girdi. Korel, sıkı bir spor ve beslenme programıyla kendini adeta kampa aldı.

25 kilo verdi, yazın diyeti bıraktı

Korel, geçtiğimiz aylarda disiplinli bir süreçle 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak yaz aylarında yoğun tempodan uzaklaşınca beslenme düzeni bozuldu. Düzensiz bir dönem geçiren oyuncu, kısa sürede yeniden kilo alınca harekete geçti.

Sporu hayatının merkezine aldı

Bergüzar Korel, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek için diyetle birlikte sıkı bir spor rutini başlattı. Haftanın beş günü düzenli olarak antrenman yaptığını söyleyen oyuncu, kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu sefer düzenli gidiyorum, bakalım ne kadar sürecek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Öyle ölçüsüz bir insanım, durmam gerektiğini anladım.”

“Spor salonlarına çok para bıraktım”

Korel, spora başlama sürecinde yaşadığı zorlukları da samimi bir şekilde dile getirdi. “Çok yedim ve çok hareketsiz kaldım. Öğrenciyken de hep son noktada harekete geçerdim. Bu anlamda örnek alınacak biri değilim.

Eski sporcu olduğum için salonda çalışmak bana zor geliyor. 6 aylık üyelik yaptırdım ama sadece iki defa gitmiştim. Bana ‘6 ayda gelmediğiniz kadar son anda geldiniz’ dediler. Salonlara çok para bıraktım.”

Spor tutkusunun sebebini açıkladı

Ünlü oyuncu, son paylaşımında sürekli spor salonunda olmasının nedenini de açıkladı. Çocuklarını spora götürmek için hazırlanırken eşinin sürpriz yaptığını söyleyen Korel, “Çocukları spora götürecektim, sevgili babamız sürpriz yaptı bana, o götürüyor. Ben de pijamalarımı giydim, dizimi izleyeceğim” ifadelerini kullandı.