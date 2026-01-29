İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva, Galatasaray karşılaşmasının ardından hem eski takım arkadaşları hem de Türkiye ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Onlar benim için kardeş gibi”

Karşılaşmada rakip olarak karşı karşıya geldiği eski takım arkadaşları Leroy Sané ve İlkay Gündoğan hakkında konuşan Silva, duygusal ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, birlikte yaşadıkları anıların çok özel olduğunu vurgulayarak, onları yeniden görmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Silva, Manchester’da oynanan maçın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, eski takım arkadaşlarının bu stadyumu hâlâ evleri gibi hissetmesini umduğunu söyledi.

“Galatasaray, İstanbul’da yenmesi çok zor bir takım”

Portekizli yıldız, Galatasaray hakkında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’daki atmosferin son derece zorlayıcı olduğunu duyduğunu ifade eden Silva, Galatasaray’ın sahasında oynamanın rakipler için büyük bir dezavantaj olduğuna dikkat çekti.

Karşılaşmanın Manchester’da oynanmasının kendileri adına önemli bir avantaj olduğunu belirten yıldız futbolcu, ev sahibi olmanın maç üzerindeki etkisini vurguladı.

Türkiye ve İstanbul sorusu gündem oldu

Tivibu Spor’a konuşan 31 yaşındaki futbolcuya, gelecekte Türkiye’de forma giyip giymeyeceği de soruldu. Bernardo Silva, bu soruya net bir kapı kapatmadı.

“Hayır diyemem ama şu an için düşünmüyorum”

Deneyimli orta saha oyuncusu, gelecekte İstanbul’da ve Türkiye’de oynama ihtimaliyle ilgili olarak, şu an için böyle bir planı olmadığını ancak futbol dünyasında hiçbir ihtimalin tamamen dışlanamayacağını ifade etti.

Bernardo Silva’nın bu sözleri, Galatasaray ve Türk futbolu hakkında yaptığı olumlu değerlendirmelerle birlikte dikkat çekti.