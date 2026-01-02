Son Mühür- Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir televizyon programında geçirdiği miyom ameliyatı sonrası yaşadığı ağır tıbbi komplikasyonları ve devam eden tedavi sürecini ilk kez tüm detaylarıyla anlattı. Bekiroğlu’nun açıklamaları, sağlık sürecinde ciddi bir doktor hatası iddiasını da gündeme getirdi.

"Bağırsağımı kestiler"

Rahmindeki miyomu aldırmak için ameliyata giren Aslı Bekiroğlu, operasyon sırasında büyük bir komplikasyon yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncu, ameliyat esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Operasyon sırasında yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Yaklaşık 7 santimlik bir kesik oluştu.”

Bir hafta sonra yeniden ameliyata alındı

İlk operasyonun ardından bağırsağında oluşan sızıntı nedeniyle durumunun ağırlaştığını ifade eden Bekiroğlu, bir hafta sonra yeniden ameliyata alındığını söyledi. Yapılan ikinci operasyonla bağırsağındaki hasarın giderilmeye çalışıldığını aktardı.

Ekim ayında üçüncü kez ameliyat oldu

Tedavi sürecinin bununla da sınırlı kalmadığını belirten ünlü oyuncu, aylar süren bekleyişin ardından Ekim ayında bir kez daha ameliyat geçirdiğini dile getirdi.

Bu operasyon sırasında kas dokusunun alınıp hasarlı bölgeye yerleştirildiğini ifade eden Bekiroğlu, uygulanan tedavinin tam olarak başarılı olmadığını açıkladı.

“İki büyük ameliyat daha olacağım”

Tedavi sürecinin halen devam ettiğini söyleyen Bekiroğlu, önünde iki büyük operasyon daha olduğunu belirtti:

“Şimdi de bacağımdan parça alıp içeri koyacaklar. Ocak ayında ve Mart–Nisan aylarında iki ameliyat daha geçireceğim.”

“Bu büyük bir doktor hatası”

Programda yöneltilen “Bu bir doktor hatası mı?” sorusuna net bir yanıt veren Aslı Bekiroğlu, yaşananların açık bir tıbbi hata olduğunu vurgulayarak, “Tabii ki büyük bir doktor hatası” dedi.

Fiziksel değişimi hakkında açıklama yaptı

Sosyal medyada sık sık yöneltilen “Kilo aldın mı?” ve “Hamile misin?” sorularına da açıklık getiren Bekiroğlu, yaşadığı sağlık sorunlarının fiziksel görünümünü etkilediğini belirtti:

“Ağır ilaçlar kullanıyorum. Vücudumda torbam var, ayrıca fıtığım patladı. Bu yüzden sürekli korseyle dolaşıyorum.”