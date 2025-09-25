Medyanın tanınan yüzlerinden biri olan Damla Uğurtürk, haberciliği ve ekran deneyimiyle adından sıkça söz ettiriyor. Ankara’da doğan Uğurtürk, eğitim hayatı boyunca başkentte kaldı ve küçük yaşlarından itibaren gazeteci olma hayali kurdu. Lise yıllarını Çankaya Lisesi’nde tamamladıktan sonra, üniversite eğitimini Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde aldı. Kariyerine FOX TV’de muhabir olarak başladı. Daha sonra Kanal B, TGRT Haber, TRT Haber, TRT Spor ve NTV gibi kanallarda farklı görevler üstlendi. Son yıllarda CNN Türk ekranlarında spor odaklı programlarda sunuculuk yapıyor. Limitsiz Futbol ve Pazar Akşamı Futbol gibi programlarla izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Kendisinin, medya sektöründe 15 yılı aşkın bir süredir aktif olarak bulunduğu biliniyor.

Damla Uğurtürk kimdir?

Damla Uğurtürk, gazeteci, muhabir, televizyon programı sunucusu ve moderatör kimlikleriyle öne çıkıyor. Ekranda başarılı performans sergileyen Uğurtürk, özellikle spor programlarıyla tanınıyor. Onun ekranlardaki doğal sunumu ve güvenilir üslubu, Türkiye’de takip edilen kadın gazetecilerden biri olmasına katkı sağladı. Lise ve üniversite eğitiminden başlayarak medya dünyasına adım atan Uğurtürk, özellikle genç yaşlarda staj ve muhabirlik işleriyle deneyim kazandı. TRT ve FOX TV’de edindiği tecrübeler, kariyerinde dönüm noktaları oldu. Ayrıca sporun her alanında yer almayı önemsiyor; TRT Spor’daki “Spor Her Yerde” ve “Spor Dünyası” programlarında amatör sporcuların başarılarını ekrana taşıdı.

Damla Uğurtürk kaç yaşında, nereli?

Damla Uğurtürk, 1986 yılında Ankara’da doğdu ve Ankaralı bir gazetecidir. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında. Eğitimini ve gençlik yıllarını Ankara’da geçiren Uğurtürk, kariyerinde disiplinli ve detaycı bir yaklaşım benimsiyor. Baba tarafından aslen Erzincanlı olduğu da biliniyor. Mesleki gelişimini Ankara’daki eğitim kurumlarında sürdürdü. Hayvanseverliği ve sade yaşam tarzı ile sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan isimlerden. Son dönemde magazin gündemine, ünlü oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşadığı iddialarıyla geliyor. Resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya paylaşımları magazin sayfalarında geniş yer buldu. Damla Uğurtürk, mesleğindeki başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine katılarak LÖSEV gönüllüsü olarak da dikkat çekiyor. Ekranların güvenilir isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.