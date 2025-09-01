Son Mühür- ‘Binbir Gece’ dizisinin setinde tanışan ve aşklarını evliliğe taşıyan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift, 16 yıldır birlikteliklerini sürdürürken Ali, Han ve Leyla adında üç çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Doğum gününde öpücüklere boğdu

Korel, geçtiğimiz günlerde 43’üncü yaşını İstanbul Fatih’te bir mekanda yakın dostları ve ailesiyle kutladı. Kutlamada Halit Ergenç’in eşini öpücüklere boğduğu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Romantik kareler kısa sürede gündem oldu.

Sivilceler ve uçuk dikkat çekti

Doğum günü kutlamasının ardından Korel, bu kez Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını yayınladı. Samimi paylaşımında ünlü oyuncunun yüzündeki sivilceler ve dudağındaki uçuk dikkatlerden kaçmadı.

"Kaygı, korku, sosyal anksiyete..."

Korel, fotoğrafına eklediği notta yaşadığı süreci açık yüreklilikle paylaştı: “Kaygı, korku, sosyal anksiyete, mide sıkıntısı, yorgunluk, stres, ifade edememe, içine atmak zorunda kalmak hepsi bir arada. Neyse en azından vücut dışarı atıyor diyelim.”