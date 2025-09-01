Son Mühür- Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şahinkaya, duygusal mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz ne yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin.

Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim.”

Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Şahinkaya’nın büyük acısına sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim ortak oldu. Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Kerem Bürsin, Hande Erçel, Cem Yiğit Üzümoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Caner Erkin, Seda Bakan, Fırat Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti ve Merve Dizdar cenaze törenine katılarak destek verdi. Oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi de bu acı günde Şahinkaya’nın yanında oldu.

Levent’te son yolculuğa uğurlandı

Meltem Vural’ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törende gözyaşları hakim oldu.

