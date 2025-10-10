Son Mühür- Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programında kariyerine ve özel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Darcan, 1971 yılında tanıştığı, 1974’te evlendiği Tanju Korel ile evliliğinin ardından sinemayı bıraktığını söyledi. Ünlü oyuncu, bu kararının gerekçesini şu sözlerle anlattı:

“Evlendiğim zaman sinemayı bıraktım, aile çok önemli dedim. Aileme dört kolla sarıldım. Hata mıydı, tartışılır! Keşkelerim çok fazla.

Ve o keşkeleri düşünmemeye çalışıyorum, düşünürsem kendime çok kızıyorum. Başka türlü bir yolu olmalıydı, başka türlü bir yaşam olmalıydı, onu düşünemedim.”

“Ya evimi tercih edecektim ya işimi yapacaktım”

Ünlü oyuncu, evliliği döneminde yaşadığı ikilemi de açık yüreklilikle anlattı. Darcan, Korel’in kıskançlığı nedeniyle sinemadan uzaklaştığı yönündeki iddiaları doğruladı:

“‘Evleneceğiz ama sinemayı bırakacaksın’ demedi ama o kadar güzel imalarda bulundu ki… İki yol vardı; ya evlenip evinde oturacaksın, kocanın gömleklerini ütüleyeceksin, çocuklarının bezlerini yıkayacaksın — çünkü o zaman rahatlık yoktu, 70’lerden bahsediyorum, yardımcı falan yok.

Ya evimi tercih edecektim ya da işimi yapardım. Ama ikinci şıkkı yapamazdım; çünkü gerçekten çok büyük huzursuzluklar olurdu.

Ben rezillikten, olaydan çok korkan bir insanım. Ketum bir hayatım var. Keşke karşımdaki insan hoşgörülü olsaydı.”

“Aynı yatakta uyansak da, aşk değil”

Evliliğinin ilerleyen yıllarında yaşadığı zorluklardan da bahseden Hülya Darcan, duygusal anlamda artık bir bağ kalmadığını itiraf etti:

“Çok üzüldüğüm, çok canımın acıdığı, çok kahrolduğum günlerim oldu. Ama ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin… Ben gidemezdim, gütmeye devam ettim. Aşk? Hayır, aşk değil! Aynı yatakta uyansak da, aşk değil!”

“Evlenince bir canavar çıktı!”

Darcan, Tanju Korel’in kıskanç yapısını ise yıllar sonra ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Ünlü oyuncu sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Çok fazla belli etmese bile, ben Tanju’nun bu kadar kıskanç olduğunu çok az biliyordum. Evlenince bir canavar çıktı!”