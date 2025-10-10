Son Mühür- Televizyon dünyasının en uzun soluklu yapımlarından Survivor, yeni sezona hazırlanırken yapımcı Acun Ilıcalı’nın paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor. Yeni sezonun “Ünlüler – All Star” formatında olacağı açıklanırken, Ilıcalı’nın son videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İlk yarışmacı Bayhan oldu

Yeni sezon için ilk isim geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Acun Ilıcalı, Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan’ın Survivor 2026 kadrosuna dahil olduğunu duyurmuştu. Ilıcalı paylaşımında, “Survivor 2026 Ünlüler & All Star başlıyor. İlk yarışmacımız Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum.” ifadelerine yer vermişti.

Yeni videoda dikkat çeken detay

Acun Ilıcalı’nın son paylaşımında ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bir detay vardı. Görüntülerde, kısa süre önce Aile dizisindeki dublörlük görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Tan’ın yer aldığı fark edildi. Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan Tan, bazı sahnelerdeki eleştirilerin ardından yapım şirketiyle yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Survivor iddiaları gündemde

Mehmet Tan’ın Ilıcalı’nın paylaşımında yer alması, Survivor 2026 kadrosuna katılabileceği iddialarını güçlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Tan’ın Dominik’teki çekim hazırlıkları sırasında görüntülenmiş olabileceğini öne sürdü.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşımın ardından, sosyal medyada “Acun fırsatı kaçırmaz”, “Dublörlükten Survivor’a inanılmaz bir dönüş”, “Yeni sezonda çok güçlü bir kadro geliyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeni sezon için geri sayım başladı

Survivor 2026’nın çekimlerinin kasım ayında Dominik’te başlaması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki günlerde yarışmacı kadrosunu tek tek açıklaması, izleyiciler arasında heyecanı daha da artıracak gibi görünüyor.