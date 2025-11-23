Son Mühür/ Osman Günden- İzmir'in Bergama ilçesinden gelen Dereköy EBSO Ortaokulu öğrencileri, uluslararası robotik alanında önemli bir zafere imza attı. Nisan ayında kazandıkları özel ödülün ardından, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Dünya Şampiyonası'ndan iki farklı kategoride iki dünya ikinciliği ile dönerek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

İtalya’da çifte gümüş madalya

Teknoloji ve inovasyonun en prestijli uluslararası etkinlikleri arasında sayılan organizasyonda, Danışman Öğretmen İsmail Mustu rehberliğindeki İlyas Efe Çolak ve Gökhan Gezer’den oluşan robotik takımı, dünya genelinden yüzlerce öğrenci ile yarıştı. Üstün performans sergileyen genç yetenekler, iki zorlu kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu:

Maze Solving (Labirent Çözme): Dünya İkinciliği

Footbot MBot League: Dünya İkinciliği

Bu çifte başarı, Türk eğitim sisteminin ve öğrencilerin bilimsel potansiyelinin uluslararası alanda ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

EBSO Başkanı Yorgancılar: “Geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarıyı büyük bir övgüyle karşıladı. Öğrencilerin bilim, teknoloji ve inovasyon sahasındaki üstün performanslarının, ülkenin geleceği için umut verici olduğunu dile getiren Yorgancılar, şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerimizin gösterdikleri bu üstün başarı, ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı daha da güçlendirmektedir. Avrasya Şampiyonası'ndaki özel ödülün ardından, dünyanın dört bir yanından seçkin okulların katıldığı Roma’daki bu prestijli organizasyona katılma hakkı kazanan öğrencilerimiz, burada da azim ve kararlılıkla yarışarak her iki kategoride de 'Dünya İkincisi' olmayı başardılar.”

Başkan Yorgancılar, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini, disiplinli çalışmalarını ve öğretmenlerin özverili rehberliğini takdir ederek, bu gururu ülkeye armağan eden tüm ekibi yürekten tebrik etti ve başarılarının gelecekte çok daha büyük ufuklara uzanacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.