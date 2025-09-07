Son Mühür- Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, son gönderisinde sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim, Bodrum’da eşi Eser Yenenler ile sahne alacakları “Çift Terapisi” gösterisi öncesi hastalandığını duyurdu.

“Çılgınca hasta oldum”

Berfu Yenenler, yoğun temposunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Bodrum 2. gün. Çılgınca hasta oldum tabii arka arkaya çocuklar, çekimler, okul oryantasyon, taşınma… Perişanım. Bugün akşam Çift Terapisi gösterimiz var yine ve sonra evimizin yolunu tutuyoruz.”

“Perişanım yemin ederim”

Yenenler, zor durumda olmasına rağmen sahneye çıkmaya hazırlandığını vurguladı. Ünlü isim, “Perişanım yemin ederim. Yine de yaptım makyajımı, birkaç ilaç… Akşam sahneye fişek olurum.” sözleriyle enerjisini korumaya çalıştığını ifade etti.

Çift terapisi gösterisi ilgi görüyor

Eser ve Berfu Yenenler çiftinin birlikte sahne aldığı “Çift Terapisi”, stand-up ve tiyatro tarzında ilerleyen özel bir gösteri. Evlilik hayatı, ikili ilişkiler ve anne-babalık üzerine kurgulanan eser, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.