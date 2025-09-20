Son Mühür/ Begüm Mol- 2015 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında dördüncülük elde eden Berfu Yıldız, 2019 yılında ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti. Aynı yıl çiftin ilk çocukları Kuzey dünyaya geldi ve ikili anne-babalık heyecanını yaşamıştıı.

Çiftin ikinci bebek sevinci

Berfu ve Eser Yenenler, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi olmuştu. Çocuklarına Mete adını veren çift, sosyal medyada aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

Berfu Yenenler, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla hem annelik serüvenini hem de özel anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

“Taşınma bağımlısı Berfu”

Aktif sosyal medya kullanımıyla bilinen Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde takipçilerine yeni evlerini tanıttı. “Taşınma bağımlısı Berfu” başlığıyla paylaştığı videoda evin dekorasyonunu paylaştı.

Dekorasyon seçimleri tartışma yarattı

Ünlü ismin dekorasyon tercihleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Berfu Yenenler’in evinde tercih ettiği tasarımları beğenmediklerini dile getirdi.

Özellikle renkli detayların yoğunluğu nedeniyle evin dekorasyonu birçok kişi tarafından “anaokuluna" benzetildi.