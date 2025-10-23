Son Mühür- 2019 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile Miss Turkey 2015 dördüncüsü Berfu Yıldız Yenenler, iki çocukları Kuzey ve Mete ile birlikte İstanbul’da yaşıyor. Çift, katıldıkları bir davette gazetecilerin “Dubai’den ev almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtla dikkat çekti.

“Kasım’da gideceğiz, çocuklar ortamı görsün”

Soruyu yanıtlayan Eser Yenenler, arkadaş çevresinden Dubai hakkında olumlu yorumlar aldığını belirterek, “Valla düşünüyoruz. Çünkü giden arkadaşlar çocuklar için çok güvenli, eğlenceli bir ortam olduğunu söylüyor. Biz henüz gitme fırsatı bulamadık ama kasımda gideceğiz, çocuklar da görsün ortamı” dedi.

“Dubai’de ev alırsam coştururum orayı”

Eşiyle birlikte yatırım fikrine sıcak bakan Berfu Yenenler ise, “Dubai’de bir ev alırsam coştururum orayı” ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin bu açıklamaları, sosyal medyada “Türkiye’yi terk etmeyi düşünen ünlüler” arasında yer alacakları yorumlarına neden oldu.

Yenenler çifti sık sık gündemde

Evlilikleriyle magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında yer alan Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve samimi açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Çiftin Dubai planı, takipçileri tarafından merakla bekleniyor.