Son Mühür- Bir dönemin unutulmaz dizisi Ezel’de “Ramiz Dayı” karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos’ta İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan bir olay nedeniyle yargı önüne çıkıyor. İddiaya göre, Bayraktar, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikâyet eden bir iş yeri sahibini darp etti.

Savcılıktan 12 yıla kadar hapis istemi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hakkında “iş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma” suçundan iddianame hazırladı. Savcılık, her iki sanık için 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

“Kartlar yeniden dağıtılıyor”

İddianamede yer alan bilgilere göre Bayraktar ve Akbaş, müşteki Ahmet P.’ye ait Cihangir’deki bir işletmeye gitti. Müştekiyle görüşen Bayraktar, telefon ekranında “Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız” yazılı mesajı gösterdi. Ardından “Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, onlara haftalık 25 bin lira verin” dediği öne sürüldü.

Ahmet P.’nin bu talebi reddetmesi üzerine Bayraktar’ın “O zaman 10 bin lira verin” teklifinde bulunduğu, işletme sahibinin “Beni polis koruyacak” yanıtını vermesi üzerine “Sonra görüşeceğiz” diyerek mekandan ayrıldığı belirtildi.

“Seni burada barındırmayacağım”

İddianameye göre Bayraktar, 20 Ağustos’ta tekrar aynı mekâna giderek Ahmet P. ile konuşmak istedi. İşletme sahibinin görüşmeyi reddetmesi üzerine “Seni burada barındırmayacağım, görürsün” diyerek yumruk attığı ve müştekiyi darbettiği kaydedildi.

Olay sonrası alınan doktor raporunda, mağdurun basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı tespit edildi.

“Şikayetini geri çek”

Diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın, müştekiye “Şikâyetini geri çek, ben konuyu hallederim” diyerek baskı kurmaya çalıştığı, tanık Taylan K.’nin ise mağdurun beyanlarını doğrulayan ifadeler verdiği belirtildi.

“Darp kastım yoktu”

Savcılık dosyasına göre Ufuk Bayraktar ifadesinde, zorla para talep etmediğini, sözlerinin sadece “ihtiyaç sahiplerine yardım” amaçlı olduğunu savundu. Olay günü eşiyle tartıştığı için alkol aldığını, arbede yaşandığını ancak darp kastıyla hareket etmediğini söyledi. “Sanatçıyım, ekonomik durumum iyi” diyerek suçlamaları reddetti.

Aynı davada yargılanan Volkan Akbaş da, herhangi bir tehditte bulunmadığını ve haraç talebi duymadığını ifade etti.

Şikayetten vazgeçti

Soruşturma sürerken müşteki Ahmet P., savcılığa giderek “Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini” belirtti ve şikâyetinden vazgeçtiğini açıkladı.