Kocaeli’nde el freni çekilmeyen araç kazaya neden oldu. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, freni çekilmeyen bir otomobil yokuş aşağı kayarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi Mahallesi 227’nci Sokak’ta gerçekleşti. Otomobil, el freni çekilmeden park edildiği yokuşta kendi kendine hareket etmeye başladı. Kısa bir mesafe ilerleyen araç, bir evin bahçe duvarına çarparak duvarın yıkılmasına neden oldu. Kazada can kaybı veya yaralanan olmazken, hem otomobilde hem de bahçede maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, aracın duvara çarpma anını net bir şekilde ortaya koydu.