Son Mühür- 22 yıl boyunca menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayıran Özcan Deniz, ailevi anlaşmazlıklarla sık sık gündeme gelmişti. İddiaya göre sanatçı, güven ilişkisi içinde yıllar önce bir taşınmazının tapusunu ağabeyinin üzerine devretti. Ancak tapuyu geri almak isteyince taraflar arasında ipler gerildi ve İstanbul’da tapu iptal davası açıldı. Sürecin tehdit iddiaları ve banka borçlarıyla daha da karmaşık bir hal aldığı öne sürüldü.

Konserinde “veda” sözleri

Müzik kariyerini sürdürürken televizyon projeleriyle de izleyici karşısına çıkan Deniz, geçtiğimiz hafta İstanbul’da verdiği konserinde yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Sanatçının, “Beni bir daha göremeyebilirsiniz” sözleri hayranları arasında “sahneyi bırakıyor mu?” tartışmasını gündeme taşıdı.

Sessizliğini bozdu

Kamuoyunda merak uyandıran bu sözlerin ardından sessizliğini bozan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Deniz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“30 yıldır sizlerle yüzlerce hikaye paylaştık. Bir kitaplık dolusu ortak hafızamız var. Ne olduğu ve neden ‘veda’ konuşması yaptığım şimdilik bana kalsın! Kaldığımız yerden devam. Tüm müzik severleri konserlerimize bekliyoruz. Sevgiler.”

Konserler devam edecek

Ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla sahnelere veda etmediğini netleştirmiş oldu. Böylece, müzikseverler için endişe yaratan “veda” sözlerinin ardından konserlerin devam edeceği kesinleşti.