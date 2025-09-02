Son Mühür - Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu 22.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro performansa bağlı bonuslarla transfer ederken, Benfica milli oyuncunun yerini kısa sürede doldurdu.

Kerim'in yerine gelen yıldız

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından Portekiz temsilcisi Benfica, yeni transferini duyurdu. Kulüp, Sevilla’da forma giyen kanat oyuncusu Dodi Lukebakio’yu 20 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. 27 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2030 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 39 maçta görev alan Lukebakio, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.