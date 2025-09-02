FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 21.15’te Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, oynadıkları 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Sırbistan da gruptaki son maçına yenilgisiz geldi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen ay-yıldızlılar, lider olarak son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

Türkiye-Sırbistan rekabeti

Türkiye ile Sırbistan bugüne kadar 19 kez karşılaştı. Milliler bu müsabakalarda 4 galibiyet, 15 mağlubiyet aldı. İki ülke en son 14 Kasım 2022’de FIBA Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelmiş, Türkiye 77-76’lık skorla mağlup olmuştu.

İstatistiklerle takımlar

Avrupa Şampiyonası’nda A Milliler;

Ortalama 91.0 sayı

39.0 ribaund

22.0 asist

Sırbistan ise;

Ortalama 86.0 sayı

41.8 ribaund

26.0 asist

Ay-yıldızlıların en skoreri Alperen Şengün 20.0 sayı ortalamasıyla öne çıkarken, Sırbistan’da Nikola Jokic 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.