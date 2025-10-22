Televizyonda son dönemde dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Ben Leman dizisi, izleyicilerin ilgisini toplamaya devam ediyor. Şahika karakterinin kim olduğu özellikle merak konusu haline geldi. Dizinin yayınlandığı Now TV’de geniş bir izleyici kitlesi oluştu ve karakterle ilgili detaylar gündeme taşındı.

Ben Leman dizisi gündeme geldikçe, dizide yer alan oyuncular ve karakterler hakkındaki sorular da çoğaldı. Şahika karakterine hayat veren ismin kimliği araştırılıyor ve geçmişteki projeleri de izleyiciler tarafından ilgiyle inceleniyor.

Ben Leman dizisinde Şahika kimdir?

Dizide Şahika Soyluhan Karaca karakteri, köklü ve zengin bir aileden geliyor. Güzelkoy’ün belediye başkanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Şahika, dizide hem aile içi dengeleri hem de kasaba siyasetini yönlendiren önemli bir rolde yer alıyor. Bu karakteri ise oyuncu Duygu Sarışın canlandırıyor.

Duygu Sarışın kimdir?

Duygu Sarışın, 24 Ekim 1987’de İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimine İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nde başladı, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirdi. Sarışın, televizyon ekranlarında İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Rengarenk gibi projelerde rol aldı. 2016-2017 yıllarında İçerde dizisinde Sema karakterini, 2017-2018’de ise Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakterini oynadı. Son olarak Kızıl Goncalar’da Hande Alkanlı karakteriyle yer aldı.

Duygu Sarışın, farklı türlerde dizilerde oynayarak ekran önünde tecrübesini artırdı. Özellikle son dönem projelerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor. Oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana sürekli yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu, yapımın izlenme oranlarına da olumlu etki sağlıyor. Türkiye’de televizyon dizilerinin popülerliği göz önünde bulundurulduğunda, bir dizinin başrolleri ve karakter tasarımları reytingleri doğrudan etkiliyor. Son veriler, Now TV’nin son haftalarda izlenme oranlarında belirgin bir artış yaşadığını gösteriyor.