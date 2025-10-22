Soğuk hava dalgalarının etkisini artırdığı şu günlerde, evdeki bitkilerin sağlıklı kalması her zamankinden daha zor hale geldi. Bitki bakım uzmanı Álvaro Pedrera, “Kış aylarında en yaygın yapılan hatalar, farkında olmadan bitkilerin ölümüne yol açıyor” diyerek üç temel noktaya dikkat çekiyor: ışık, ısı ve nem.

Işığı Maksimuma Çıkarın

Pedrera’ya göre kışın en büyük tehlike, azalan gün ışığı. Yazın yeterli gelen bir pencere kenarı, kış aylarında yetersiz hale geliyor. Uzman, “Bitkilerinizi mümkün olduğunca pencereye yakın yerlere taşıyın. Düşük ışıkta gelişen türler bile bu dönemde ek ışığa ihtiyaç duyar” diyor.

Bitkilerin doğal ritimlerinin korunması için özellikle kuzeye bakan pencerelerin tercih edilmemesi öneriliyor. Güneş alan yerlerde, perdeyi açık tutmak bile büyük fark yaratabiliyor.

Isı Kaynaklarından Uzak Tutun

Kış aylarında birçok kişi, bitkilerini sıcak tutmak amacıyla kalorifer veya soba yanına yerleştiriyor. Ancak bu iyi niyetli davranış, tam tersine zararlı sonuçlar doğuruyor.

“Bitkiler sıcağı değil, aydınlığı sever” diyen Pedrera, ısı kaynaklarının bitkilerin nem dengesini bozduğunu ve yaprakların hızla kurumasına neden olduğunu vurguluyor. Uzman, bitkilerle ısı kaynağı arasında en az 1-2 metre mesafe bırakılmasını tavsiye ediyor.

Nem Seviyesini Artırın

Evlerde kullanılan ısıtma sistemleri, havadaki nemi azaltarak bitkilerin kurumasına yol açıyor. Tropikal kökenli bitkiler bu durumdan özellikle olumsuz etkileniyor.

Pedrera, “Nem, bitkilerin yaşam döngüsünde oksijen kadar önemlidir” diyerek üç pratik yöntem öneriyor:

Bitkileri gruplandırın: Yakın yerleştirilen bitkiler, kendi mikro iklimlerini oluşturarak birbirlerinin nem dengesine katkı sağlar.

Su tepsileri kullanın: Saksı altlarına su ve çakıl taşı konulan tepsiler, buharlaşma yoluyla nem sağlar.

Nemlendirici cihazlar: Özellikle çok sayıda bitkisi olanlar için etkili ve kalıcı bir çözümdür.

Küçük Değişikliklerle İlkbaharda Coşan Bitkiler Elde Edin

Uzmanlara göre, bu üç temel adım kış boyunca bitkilerin direncini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilkbaharda yeniden canlanmalarını da kolaylaştırıyor.

Pedrera, “Kış aylarını doğru atlatan bitkiler, baharda çok daha güçlü ve canlı olur” diyerek bitki sahiplerine şu hatırlatmayı yapıyor:

“Bitkiler sessizdir ama tepkisiz değildir. Onlara uygun ortamı sunduğunuzda size yemyeşil bir teşekkürle karşılık verirler.”