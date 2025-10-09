İsrail siyasetinde son yıllarda öne çıkan isimlerden biri olan Itamar Ben-Gvir, özellikle aşırı sağ söylemleri ve politikalarıyla dikkat çekiyor. İsrail'in güvenlik politikalarında sertlik yanlısı tutumu ve Filistinlilere yönelik ayrımcı söylemleri toplumda ve uluslararası arenada tartışma yarattı. Son dönemlerde Kudüs ve Batı Şeria'da yaşanan gerilimlerde, Ben-Gvir’in eylemleri sıkça gündeme geliyor.

Ben-Gvir’in siyasi yükselişi, İsrail’deki toplumsal ve siyasal dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle dinî-milliyetçi ideolojinin güçlenmesiyle birlikte, daha radikal ve provoke edici söylemlerin hükümet politikalarında karşılık bulmaya başladığı gözlemleniyor. Ben-Gvir’in liderliğindeki Otzma Yehudit Partisi, son seçimlerde önemli bir çıkış yaparak İsrail’in en sağcı hükümetlerinde etkili oldu.

Itamar Ben-Gvir Kimdir?

Itamar Ben-Gvir, 6 Mayıs 1976’da Kudüs yakınlarında Mevaseret Zion’da doğdu. Mizrahi kökenli seküler bir ailenin çocuğu olan Ben-Gvir, gençlik yıllarında aşırı milliyetçi ve Arap karşıtı fikirleriyle öne çıkan Meir Kahane’nin etkisi altına girdi. Kahane’nin kurucusu olduğu ve İsrail devleti tarafından terör örgütü ilan edilen Kah hareketinin gençlik kollarında faaliyet yürüttü ve bu nedenle defalarca gözaltına alındı. Hukuk eğitimi aldıktan sonra, özellikle Yahudi yerleşimcilerin ve terör zanlılarının avukatlığını üstlendi. Gençliğinde dönemin Başbakanı Yitzhak Rabin’in aracından parça kopardığı olay sonrasında “Arabasına yaklaştığımız gibi ona da yaklaşacağız” sözleriyle medyada geniş yer buldu.

Siyasi kariyerine aktif şekilde adım atan Ben-Gvir, 2019’da aşırı sağcı Otzma Yehudit Partisi’nin lideri oldu ve özellikle 2021’de milletvekili seçilerek siyasette belirgin bir rol üstlendi. Filistinlilere karşı sert ve provoke edici eylemleriyle öne çıktı. 2022’de kurulan Netanyahu hükümetinde Ulusal Güvenlik Bakanı oldu.

Siyasi Pozisyonu ve Etkileri

Ben-Gvir’in siyasi duruşu, İsrail’de dini milliyetçi ideolojinin ve Yahudi aşırı sağının merkeze taşınmasını simgeliyor. Kendisi, Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim birimlerinde yaşamını sürdürüyor ve Mescid-i Aksa’ya sık sık baskınlar düzenliyor. Geliştirdiği güvenlik politikaları, özellikle Filistinlilere ve Arap azınlığa karşı ayrımcı yaklaşımlarıyla biliniyor. Ben-Gvir’in politikaları, İsrail toplumunda demokrasinin niteliği, devlet şiddeti ve hukukun üstünlüğü gibi başlıklarda geniş tartışmalara yol açıyor.

Ben-Gvir’in yükselişi, hem İsrail’de hem de uluslararası kamuoyunda ciddi tepkiyle karşılanıyor. Savunduğu yaklaşımlar, demokratik değerlerden uzak bir “etno-milliyetçi” yönetim modelini güçlendirdiği görüşüyle eleştiriliyor. İsrail’in iç ve dış politikasına olan etkisi, gelecekte ülkenin siyasal yönelimini belirlemede önemli rol oynayacak gibi görünüyor.