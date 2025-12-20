Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesi tamamlanan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sadettin Saran'ın savcılık ifadesine ait detaylar ise ortaya çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj atması vesilesiyle tanıştığını ifadesinde belirten Saran, zaman zaman mesajlaştıklarını ancak uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti. Saran ayrıca, mesajlarındaki ifadelerin ise izledikleri bir filmden alınan replikler üzerine olduğunu, kendi aralarında yapılan metaforik espriler olduğunu söyledi.

Ela Rümeysa Cebeci tarafından kendisine atılan, “Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine” mesajı hakkında da yanıt veren Saran, film repliklerinden türetilmiş bir şakaya dayandığını ifade etti. Saran, "“Benim kesinlikle uyuşturucu maddeyle alakam olmaz” ifadelerini kullandı.

"Organik sakinleştiriciler verildi!"

Başkanlık sürecinde iftiralara uğradığını ve kendisine ‘organik sakinleştirici’ olarak tanımlanan ürünler verildiğini söyleyen Saran, bu maddelerin içinde uyuşturucu etken olduğunu düşünmediğini söyledi.

Asos'daki evde ele geçirilen maddeler hakkında konuştu!

Asos’taki evinde yapılan arama sonucunda ele geçirilen ve ön testte uyuşturucu yönünden pozitif sonuç verdiği belirtilen maddeler hakkında da kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Saran, söz konusu maddelerin uyuşturucu olmadığını ve hizmetli tarafından sinekleri uzaklaştırmak amacıyla lavanta yaprağı yakıldığını, mangal sonrası arıların gelmesi üzerine de kahve, lavanta ve adaçayı yakıldığını ifade etti. Saran, ele geçirilen maddelerin bu işlemlerden sonra ortaya çıkan kalıntılar olabileceğini söyledi.

"Kriminal rapor beklenmeli!"

İfadesindeki açıklamaları dikkat çeken Saran, Asos’taki evde bulunan maddelerle ilgili olarak ilk testin pozitif çıkması hakkında da konuştu. Saran, bunun kesin sonuç ifade etmediğini ve kriminal inceleme raporunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Maddelerin bahçede bulunduğunu da söyleyen Saran, maddelerin kendi bilgisi ve kontrolü dışında başkaları tarafından bırakılmış olabileceğini de sözlerine ekledi. Parmak izi talebinde bulunan Saran, suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Kızının ilaçları olduğunu söyledi!

Cam kavanoz içinde İstanbul’daki evinde bulunan maddeler hakkında da konuşan Saran, bunların kızına ait ilaçlar olduğunu söylerken, uyuşturucu madde olmadığını belirtti.