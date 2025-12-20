Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze’deki ateşkes süreci, insani yardım çalışmaları ve barış planının geleceği ele alındı.

Gazze ateşkesi masaya yatırıldı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul’daki görüşmenin ana gündemini Gazze Ateşkes Anlaşması oluşturdu. Hamas heyeti, ateşkes hükümlerine uyduklarını ifade ederken, İsrail tarafından yapılan ihlallere ilişkin kapsamlı bilgi sundu.

Türkiye’nin garantörlük rolü vurgulandı

Görüşmede, Türkiye’nin garantör ülke olarak Gazze’de ateşkesin sahada uygulanması yönünde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. İsrail’in ateşkesi ihlal eden adımlarının önlenmesi için atılabilecek diplomatik ve siyasi girişimler üzerinde duruldu.

Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması ele alındı

İki heyet arasında yapılan temaslarda, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli koşullar masaya yatırıldı. Sürecin önündeki mevcut sorunların giderilmesi ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

İnsani yardımlar gündemin önemli başlığı oldu

Türkiye’nin Gazze’ye ulaştırdığı insani yardımlar hakkında heyete bilgi verildi. Özellikle çadır, gıda ve temel yaşam malzemeleri başta olmak üzere yardımların artırılması için bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

Filistin ulusal uzlaşısı ve bağımsız devlet vurgusu

Görüşmenin sonunda her iki heyet, Filistin ulusal uzlaşısının sağlanmasının ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hedefinin korunması konusunda mutabık kaldı. Bu hedef doğrultusunda diplomatik temasların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.