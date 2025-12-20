Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun katalogdan çıkarma cezası verdiği Jasmine dizisinin ikinci bölümü izleyiciyle buluştu. RTÜK incelemesi ve yaptırım süreci

HBO Max platformunda yayımlanan Jasmine dizisi hakkında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından aile değerlerini hedef aldığı iddiasıyla inceleme başlatılmıştı. İnceleme sürecinin ardından diziye idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulanmasına karar verilmişti.

HBO Max ikinci bölümü yayına aldı

Yaşanan sürece rağmen HBO Max, bugün Jasmine dizisinin ikinci bölümünü yayınladı. Yeni bölümün platformda erişime açılması, yaptırım kararının kapsamı ve dijital platformlardaki denetim uygulamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Dijital platformlar ve denetim tartışması

Jasmine dizisinin ikinci bölümünün yayınlanmasıyla birlikte, dijital yayın platformlarına yönelik denetimlerin sınırları ve RTÜK kararlarının içeriklere etkisi bir kez daha tartışma konusu oldu. Sürecin ilerleyen aşamalarında RTÜK’ten ya da yayıncı platformlardan yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor.