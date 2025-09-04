Son Mühür - Bella Hadid, 60 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabından, Kahramanmaraş’ta küçük dükkanında kendi ürettiği balları satan 73 yaşındaki Nusret Amca’nın videosunu dün akşam paylaştı. Hadid’in bu paylaşımıyla birlikte Nusret Sapsız, namıdiğer Balcı Nusret Amca, dünya çapında tanınan bir balcıya dönüştü. Zaman zaman medyada yer alan ve çevresinde "bal doktoru" olarak tanınan Nusret Sapsız, Kahramanmaraş’taki mütevazı dükkanında kendi ürettiği çeşitli balları satışa sunuyor.

Gözyaşları içinde anlatmıştı

Uzun yıllardır balcılıkla uğraşan Nusret Sapsız, daha önce basına yansıyan hikâyesinde ürettiği balın tahlil için gönderilme sürecini gözyaşları içinde anlatmış, bu duygusal anlar sosyal medyada yüz binlerce kez izlenerek büyük ilgi görmüştü.

Nusret Amca gözyaşlarıyla ürünün sahte çıkması ihtimali için şunları söylemişti:

"Dostlarımın, ailemin yüzüne nasıl bakarım dedim. Aylarca uyuyamadım"