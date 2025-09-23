Son Mühür - Ayvalık’ta bu yıl 33’üncüsü düzenlenen “Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri” kapsamında, yüzlerce engelli bireye ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor. Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği tarafından sunulan bu hizmet, Ayvalık Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolüyle daha da güçlendirildi.

Muayene ve bilinçlendirme çalışmaları

Protokol çerçevesinde engelli bireylere hem ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor hem de muayene ve tedavi hizmetleri sağlanıyor. Etkinlikler boyunca sürecek sağlık hizmetleri, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde gerçekleştiriliyor.

Başkan Ergin: Yeni bir boyut kazandı

Engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu iş birliğinin önemine değinen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları söyledi: “33 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu etkinlikler, engelli bireylerimizin sosyal yaşamda daha görünür ve güçlü olmaları için önemli bir fırsat. Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ile hayata geçirilen ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle etkinliklerimiz yeni bir boyut kazandı. Başta Dernek Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve gönüllülere Ayvalık halkı adına teşekkür ediyorum.”