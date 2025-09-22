Son Mühür - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliklerde 250 engelli birey ve aileleri buluştu.

Açılış töreni Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı

Ayvalık’ta bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Engelliler Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle başladı. Etkinliğe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Mesut Nail Akın, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

“Engeller bakış açılarında gizlidir”

Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Mesut Nail Akın açılış konuşmasında, Belediye Başkanı Mesut Ergin’in Ankara’da olduğunu belirterek selamlarını iletti. Akın, “Engeller bireylerin hayatında değil; onları kısıtlayan bakış açılarında, önyargılarda ve imkân eksikliklerinde gizlidir. Ayvalık’ta engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ediyoruz. Sanatın, sporun ve kültürün birleştirici gücüyle dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Şenliğimizin umut ve neşe katmasını diliyorum” dedi.

“Yalnız olmadığımızı görüyoruz”

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dangaz da konuşmasında, “Engelli çocuklarımızın hayatın içinde olduğu, ailelerin kendilerini sınırlamadan yaşamı deneyimlediği bu şenlikte bir araya gelmek bizlere güç veriyor. Yalnız olmadığımızı görmek gurur veriyor” ifadelerini kullandı. Açılış töreni halk oyunları gösterisi ve engelli bireylerin geleneksel geçiş kortejiyle sona erdi.