Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, belediye bünyesinde çalışan iki işçi arasında yaşanan tartışma, kanlı bir cinayetle son buldu. İlçenin Kırkpınar mevkisinde asfalt serim çalışması yürütüldüğü sırada, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın detayları ve gözaltı süreci

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Belediyesi'nde görevli işçiler S.K. ve Uğur Ş., çalışma esnasında aniden tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan gerginlik kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesi üzerine S.K., üzerinde taşıdığı bıçakla mesai arkadaşı Uğur Ş.'ye saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Uğur Ş., kanlar içinde yere yığıldı. Diğer çalışanların durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Uğur Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur Ş. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçmayan zanlı S.K. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor, Belediye sessiz

Olayın ardından Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşanan cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, olayın nedenlerini ve gelişimini tüm yönleriyle aydınlatmak için kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Cinayet zanlısı S.K.'nin emniyetteki sorgusu devam ederken, olay yerindeki diğer görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Öte yandan, olayın yaşandığı kurum olan Sandıklı Belediyesi'nden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan bu trajik olay, Sandıklı ilçesinde büyük üzüntü yaratırken, işçi güvenliği ve çalışma ortamındaki gerilimler bir kez daha gündeme geldi.