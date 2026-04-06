Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası olarak kullandığı binanın Vakıflar’a devri ve sonrasında gerçekleşen tahliye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Çankırı, sürecin kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu belirtti.

“İzmir’in menfaatini koruma azmimiz sürüyor”

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çankırı, geçmişte alınan kararların bugün yansımalarının görüldüğünü ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zamanında yapılan yanlışlara karşı duruşumuz neyse, bugün de İzmir’in menfaatini koruma azmimiz aynıdır. 2021 yılında meclis grubumuzun şerh koyduğu, mülkiyet tartışmalarına zemin hazırlayan hatalı adımların faturasını bugün İzmirli hemşehrilerimiz ödememelidir."

“Meslek Fabrikası kente ait bir değer” vurgusu

Meslek Fabrikası’nın kamu yararı açısından önemine dikkat çeken Çankırı, binanın İzmir’e ait bir değer olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tapusu da, ruhu da bu kente ait olan Meslek Fabrikası’nı, geçmişteki idari hataların ve bugünkü siyasi şovların malzemesi yaptırmayacağız. Kanun gereği İzmirlinin malı İzmir’de kalmıştır; asıl olan bu değerin polemiklerle değil, gerçek hizmetle anılmasıdır."

“İzmir’in değerleri için ortak sorumluluk”

Çankırı, açıklamasının devamında İzmir’in kamuya ait değerlerinin korunmasının önemine işaret ederek, bu değerlerin vatandaşların faydasına sunulması gerektiğini vurguladı.

"İzmir’in değerlerini korumak kadar, o değerleri hemşehrilerimizin en yüksek faydasına sunmak bizim sorumluluğumuzdur.

Tek önceliğimiz; İzmir’in hakkını yine İzmirliyle buluşturmaktır."