Dün akşam saatlerinde, Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde şüpheli bir ölüm gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un yeğeni Gökhan Koç, yaşadığı evde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

Olayın nasıl meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak incelemelerde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk tespitlere göre, Gökhan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, olayı daha detaylı şekilde araştırmak için evde ve çevresinde kapsamlı bir delil taraması yaptı. Olayın kaza, intihar veya cinayet olup olmadığıyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Otopsi ile ölüm nedeni netleşecek

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Gökhan Koç'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma, güvenlik güçleri tarafından çok yönlü bir şekilde devam ettiriliyor.