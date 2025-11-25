Ankara'nın Haymana ilçesi, güne üzücü bir gelişmeyle başladı. CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni olan 20 yaşındaki Gökhan Koç, ikamet ettiği evde başından vurulmuş halde cansız bedenine ulaşıldı. Bu şüpheli ölüm olayı, hem Koç ailesini yasa boğdu hem de ilçede büyük bir şok etkisi yarattı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Evci Mahallesi'nde şüpheli ölüm vakası

Olay, Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Belediye Başkanı Levent Koç’un yeğeni Gökhan Koç’un (20) evinde hareketsiz yattığı ihbar edildi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay mahalline derhâl jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede, genç ismin tüfekle başından vurulma sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma olay yerinde kapsamlı inceleme başlattı

Olayın ardından bölgeyi güvenlik şeridiyle çevreleyen jandarma ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Gökhan Koç’un ölümüne yol açan olayın tüm detayları ve deliller titizlikle toplandı. Yapılan bu ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından, gencin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirilmesi üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

CHP'li Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'u ve ailesini derinden etkileyen bu trajik olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Gökhan Koç'un hayatını kaybetmesinin intihar mı, kaza mı olduğu yoksa dışarıdan bir müdahale mi içerdiği sorusu, Adli Tıp raporları ve jandarma ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde açıklığa kavuşacak. Olayla ilgili tüm ihtimaller enine boyuna değerlendirilmeye devam ediyor.