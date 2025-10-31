Son Mühür- Ekranların karizmatik ismi Alperen Duymaz, uzun süredir hazırlık aşamasında olan yeni dizisi “Beklenen Mehdi” için kamera karşısına çıkmaya hazır. Başarılı oyuncunun bıyıklı yeni imajı ilk kez sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede gündem oldu.

“Beklenen Mehdi” için hazırlıklar tamamlandı

Gold Film imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Dizinin başrollerinde Alperen Duymaz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Feyyaz Duman ve Fatih Gühan yer alıyor.

Çekim öncesi hazırlık sürecini tamamlayan ekip, iddialı bir prodüksiyonla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni imajıyla şaşırttı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak “Son Yaz” dizisinde canlandırdığı Akgün Gökalp Taşkın karakteriyle hafızalarda yer eden Alperen Duymaz, yeni projesi için bıyık bırakarak tarzını tamamen değiştirdi.

Oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada binlerce yorum aldı. Bazı hayranları Duymaz’ın yeni tarzına beğenirken, bazı kullanıcılar eski imajını tercih ettiklerini belirtti.

Yaş farkı tartışması büyüyor

Dizinin başrolleri açıklandığında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Alperen Duymaz (32) ile Su Burcu Yazgı Coşkun (20) arasındaki 12 yaş farkı oldu. İkilinin uyumu hakkında farklı görüşler ortaya atıldı.