Son Mühür- Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği 2025 lansmanında yeni iPhone 17 serisini, Apple Watch Series 11 ve AirPods Pro 3’ü tanıttı.

Türkiye saatiyle 20.00’de gerçekleşen etkinlikte cihazların teknik özellikleri ve Türkiye fiyatları resmi olarak duyuruldu.

iPhone 17 serisi tanıtıldı

Apple, iPhone 17 ailesini dört farklı modelle piyasaya sürüyor: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Tüm modeller gelişmiş kamera teknolojileri, yapay zekâ destekli işlemci gücü ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple’ın giriş seviyesi modeli iPhone 17, güçlü donanımıyla öne çıkıyor.

256 GB: 77.999 TL

512 GB: 89.999 TL

iPhone Air Türkiye fiyatları ne kadar?

Yeni serinin en dikkat çeken modellerinden iPhone Air, incelik ve hafiflik odaklı tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.

256 GB: 97.999 TL

512 GB: 109.999 TL

1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple’ın en çok ilgi gören modellerinden Pro serisi, gelişmiş kamera ve performans özellikleriyle öne çıkıyor.

256 GB: 107.999 TL

512 GB: 119.999 TL

1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple’ın en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max, 2 TB’a kadar depolama seçeneğiyle teknoloji tutkunlarına hitap ediyor.

256 GB: 119.999 TL

512 GB: 131.999 TL

1 TB: 143.999 TL

2 TB: 168.999 TL

Apple Watch Series 11 tanıtıldı

Yeni Apple Watch Series 11, sağlık teknolojilerindeki yenilikleriyle dikkat çekti. Daha ince kasası, gelişmiş sensörleri ve yüksek tansiyon tespit özelliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye fiyatları ne kadar?

Alüminyum GPS: 21.999 TL

Alüminyum GPS + Cellular: 23.499 TL

GPS + Cellular (iPhone olmadan arama): 39.499 TL

Titanyum GPS + Cellular: 52.999 TL

Kasa boyutları:

42 mm: 21.999 TL

46 mm: 23.499 TL

Apple Watch Series 11 özellikleri

- Şimdiye kadarki en ince Apple Watch

- 24 saatlik batarya ömrü

- Yüksek tansiyon ölçümü

- Uyku apnesi bildirimi

- Hızlı şarj desteği

- 5G bağlantısı

- 4 kat dayanıklı cam koruma

AirPods Pro 3 Türkiye fiyatları ne kadar?

Apple’ın yeni nesil kulaklığı AirPods Pro 3, gelişmiş ses teknolojileriyle geliyor.

- Canlı çeviri özelliği

- Sporcular için nabız sensörü

- 8 saate kadar kesintisiz müzik

- IP57 sertifikalı toza ve suya dayanıklılık

Türkiye fiyatı: 13.999 TL

Ön sipariş tarihi: 19 Eylül 2025