Son Mühür- Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 binden fazla nüfusu olan ilçelerde küçük esnaf bundan böyle basit usulde değil, gerçek usulde vergi ödeyecek.

Berber ve kuaförlerin dışarıda bırakıldığı düzenlemeye göre,

İmalatçılar, Her türlü mal üretenler (ör. mobilyacı, demirci, ayakkabıcı).

Tüccarlar, Mal alıp satanlar (ör. bakkal, kuyumcu, elektronikçi).

İnşaatçıLar, İnşaatla ilgili işler yapanlar (müteahhit, tadilatçı, boya/fayans ustası).

Oto bakım-onarımcılar, Araç tamircileri, elektrikçi, kaportacı.

Lokantacılar, Lokanta, kafe, fast food, yemek hizmeti veren işletmeler.

Eğlence ve istirahat yeri işletenler, Kıraathane, kahvehane, bar, pavyon, gece kulübü, lunapark, gazino vb.

Şehir içi yolcu taşımacıları, Dolmuşçu, minibüsçü, taksici. bundan böyle gerçek usulde vergi ödemek zorunda kalacak.



İris Cibre: 30 büyükşehir arasında adalet sağlandı...



Küçük esnafla ilgili kararı değerlendiren ekonomist İris Cibre,

''Basit usul vergi konusuna çok tepki var. Detaylandıralım'' diyerek konu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.



13 Büyükşehirdeki esnaf zaten ödüyordu...



Cibre'nin açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle.

2004'te Bakanlar Kurulu, o dönem sadece 13 Büyükşehir varken zaten gerçek usulde vergi ödemesi kararını almıştı.

Yani, o dönemin 13 Büyükşehrinde zaten aşağıdaki listedeki esnaf halihazırda gerçek usulde vergi ödüyor

Bugüne geldiğimizde artık 30 büyük şehir var. Ama sadece 13'ü gerçek usulde vergi ödüyor.

Geri kalan 17 büyükşehirdeki listeli esnaf basit usul devam ediyor (aslında çoğu hiç vergi ödemiyor, çünkü gelir beyanı da yapmıyor)

Öncelikle, hala, 30 Büyükşehir harici şehirlerde basit usul devam ediyor.

480 bin TL yıllık hasılat altında (bu liste harici) tüm işletmelerde de basit usul devam ediyor

30 bin nüfus üzerinde bir ilçede bulunan esnaf yıllık 480bin üzerinde hasılata zaten sahip olmalı.

Dolayısıyla, ben burada aslında hem büyükşehirler arasındaki esnaflar arasında adalet sağlandığına hem de kayıt içine alındığına inanıyorum.