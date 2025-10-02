Mil-Diyanet Sen İzmir İl Başkanı Bekir Doğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yaptığı açıklamada camilerin tarih boyunca medeniyetin temeli, toplumsal birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti. Doğan, din görevlilerinin ise toplumun manevi hayatını canlı tutan ve bireyleri Kur’an ve sünnet rehberliğinde yönlendiren değerli kişiler olduğunu ifade etti.

Camiler sadece ibadet yeri değil

Doğan, camilerin yalnızca namaz kılınan mekânlar olmadığını, aynı zamanda eğitim ve toplumsal dayanışma merkezleri olduğunu söyledi. “Camiler, cemaat ve din görevlileri bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.

Din görevlilerimiz sadece dini bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal gönüllerin mimarlarıdır. Onlar, minberde konuşan değil; sokakta yardıma koşan, evinde dua eden, gençlere umut, yaşlılara huzur veren gönül erleridir” dedi.

Namaz hayatın pusulasıdır

Camilerin manevi işlevine de dikkat çeken Doğan, namazın bireysel ibadetin ötesinde hayatın tüm alanını kapsayan bir duruş olduğunu belirtti. “Namaz, kulun Rabbine teslimiyetidir ve Peygamber Efendimiz’in hayatında bir yük değil, huzurun kaynağı, yaşamı şekillendiren ilahi bir rehberdir” şeklinde konuştu.

Gazze’deki duruma dikkat çekildi

Doğan, açıklamasında Gazze’deki insani kriz ve saldırılara da değindi. “Gazze, sadece bir şehir değil, tüm ümmetin vicdan aynasıdır. Bombalar altında ezilen çocukların çığlığı, namaz ve dualarımızın eksikliğini hatırlatıyor. Din görevlileri ve camiler, mazlumların sesi olmakla sorumludur. Susmak, secdelerimizi yetim bırakmaktır” ifadelerini kullandı.

Doğan, uluslararası sularda yapılan saldırılara da tepki göstererek, “Sumud Filosu’na yönelik bu zalimane müdahale, sadece insani yardımın engellenmesi değil, aynı zamanda direnişin bastırılmaya çalışılmasıdır. Camiler ve din görevlileri, her zaman olduğu gibi, mazlumların haklı taleplerini savunmayı sürdürecektir. Minberler, daima adalet ve barışın sesi olmaya devam edecektir” dedi.