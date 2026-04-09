Milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği 12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan yeni hukuki düzenlemeler, mahkum yakınları ve hukuki süreçleri devam eden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Arama motorlarında en çok araştırılan 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi sorusu nihayet netlik kazanıyor. Yeni paketin içeriği ve yasalaşma süreci hakkında yetkililerden peş peşe önemli açıklamalar geliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla yeni paketin temel hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre yeni düzenlemeler henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aşamasından geçmedi. Taslak metin üzerindeki teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte paketin yakın zamanda milletvekillerinin onayına sunulması bekleniyor. Vatandaşlar şimdi büyük bir merakla 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak sorusunun kesin yanıtını arıyor.

12. Yargı Paketi Meclisten geçti mi ve ne zaman çıkacak

Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslak metin henüz yasalaşarak yürürlüğe girmedi. Yeni yargı paketinin 2026 yılının ilk yarısında, özellikle bahar aylarında Meclis Adalet Komisyonu'na gelmesi planlanıyor. Komisyonda yapılacak detaylı görüşmelerin ve olası eklemelerin ardından teklif Genel Kurul oylamasına sunuluyor. Resmi gazetede yayımlanmadan önce milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmesi gereken bu paketin yasalaşma takvimi adım adım ilerliyor. Mahkum yakınlarının beklediği genel af veya geniş çaplı infaz indiriminin bu pakette yer alıp almayacağı ise Meclis görüşmeleri sırasında kesinleşiyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, taslak metnin Cumhurbaşkanlığı makamına sunulduğunu ve meclis sürecinin çok yakında başlayacağını ifade ediyor. Özellikle suça sürüklenen çocuklar ve denetimli serbestlik gibi hassas konularda yeni adımlar atılması öngörülüyor. Siyasi parti gruplarının vereceği önergelerle paketin son hali şekilleniyor. Meclis takvimindeki yoğunluğa göre paketin en geç yaz aylarından önce tamamen onaylanarak hayata geçmesi hedefleniyor.

Merakla beklenen 12. Yargı Paketi nedir ve maddeleri neler

Yeni hukuki düzenlemeleri içeren 12. Yargı Paketi, temel olarak yargılama sürelerini kısaltmayı ve hukuk sistemini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir reform adımı olarak öne çıkıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ticari davalar ve iş davalarının çok daha hızlı sonuçlanması hedefleniyor. Böylece iş dünyası ve yatırımcılar için büyük bir hukuki güvenlik alanı yaratılıyor. Ayrıca avukatların dijital ortamlardaki bilgi ve belgelere erişimi çok daha kolay bir hale geliyor. UYAP sistemi üzerinden yapılacak yeni entegrasyonlar mahkemelerin iş yükünü büyük oranda hafifletiyor.

Paketin en çok dikkat çeken maddeleri arasında sosyal medya platformlarına yönelik yeni kimlik doğrulama zorunluluğu da bulunuyor. Yeni sistemle birlikte sosyal medya kullanıcılarının resmi kimlik bilgileriyle giriş yapması şart koşuluyor. Bu adımla dijital ortamlarda işlenen hakaret ve dolandırıcılık suçlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca noterlik işlemlerinin hızlandırılması, tutuklama tedbirlerinin sınırlandırılması ve mülkiyet uyuşmazlıklarının kısa sürede çözülmesi gibi önemli başlıklar da paketin ana maddeleri arasında yer alıyor.