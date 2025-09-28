Son Mühür/ Begüm Mol- Yaklaşık 10 yıldır evli olan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, kısa süre önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilk kez anne baba olacaklarını duyurdu. Öner, yaptığı açıklamada, “Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren evliliğimiz var ve bugüne kadar bu evliliği sevgi ve saygı çerçevesi içinde sürdürmeye çabaladık. Bugün size bir açıklama yapma gereği hissettik. Hakkımızda yalan haber çıkarsa bize inanın istedik” ifadelerini kullanmıştı.

Cinsiyet kutlamasında duygusal anlar

Mutlu haberin ardından çift, dünyaya gelecek bebeklerinin cinsiyetini sade bir kutlama ile öğrendi. Kutlama sırasında kız bebek beklediklerini öğrenen Öner ve Fersoy, sevinç gözyaşlarıyla birbirlerine sarıldı.

Takipçilerinden tebrik yağdı

Güzel haberin ardından sosyal medyada çiftin sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Hayranları, ailelerine katılacak yeni üye için mutluluk dileklerini paylaştı.

“Yeni bir dönem başlıyor”

Oyunculuk kariyerlerini birlikte sürdüren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, şimdi de anne-babalık heyecanıyla yeni bir döneme adım atıyor. Çiftin yakın çevresi, ikilinin bu sürece büyük bir sevgi ve heyecanla hazırlandığını aktardı.