Son Mühür- Son dönemde annesi ve ağabeyiyle yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen Özcan Deniz, aile içi sorunların gölgesinde sahneye çıktı. Kardeşi Ercan Deniz ile aralarındaki ev anlaşmazlığı nedeniyle gerilim yaşandığı, taraflar arasında protokol imzalanarak barış sağlandığı öne sürülmüştü. Ancak iddialara göre; ağabey Ercan Deniz’in, kardeşlerinin yaşadığı villaları silahla bastığı ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddiaları sanat dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

“Bir daha sahnede göremeyebilirsiniz”

Sanatçı, son konserinde yaptığı konuşmada sevenlerine duygusal anlar yaşattı. Deniz, “Maalesef hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. O yüzden de o istemediğim yerde, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Ve bir daha beni sahnede de göremeyebilirsiniz. Bu gece bunun miladıdır. Hepinizi çok seviyorum” dedi.

“30 yıldır yanımda oldunuz”

Sanatçı, konuşmasının devamında sahne kariyerine ve sevenlerine değinerek, “Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Allah’a emanet olun” ifadelerini kullandı.

Sevenleri endişelendi

Özcan Deniz’in bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok hayranı sanatçının sahneyi bırakma ihtimalinden dolayı üzüntülerini dile getirirken, bazıları da aile içindeki sorunların sanatçıyı bu noktaya getirdiğini ileri sürdü.

Özcan Deniz’in, eşini ve kendisini korumak amacıyla mahkemeye başvurduğu iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Aile içindeki gerginliğin ve sanatçının sahneye veda mesajlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişmeye yol açacağı merak konusu.