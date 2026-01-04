İstanbul’un tanınmış kebap işletmecilerinden "Bedri Usta" lakaplı Bedrettin Aydoğdu, sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği bir paylaşımın ardından yargı kıskacına alındı. Restoranındaki fiyat politikasını eleştiren bir müşterisine verdiği yanıtın infiale yol açması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü işletmeci hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu. Olay, dijital mecralarda tüketici hakları ve işletmeci etiği tartışmalarını yeniden alevlendirirken, savcılığın müdahalesiyle hukuki bir boyut kazandı.

Sosyal medyadaki "Takipçi" yanıtı krizi tetikledi

Olayın başlangıç noktası, bir sosyal medya kullanıcısının Bedrettin Aydoğdu’ya ait işletmedeki yemek fiyatlarının yüksekliğine yönelik sitem dolu bir paylaşım yapması oldu. Bu eleştiriye sessiz kalmayan Aydoğdu, müşterisine yönelik, "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" şeklinde bir ifade kullanarak söz konusu yorumu kendi hesabı üzerinden tekrar yayımladı. Bu yaklaşım, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından "tüketiciyi aşağılama" ve "fiyat artışlarını savunma" olarak yorumlanarak büyük bir tepki dalgasına dönüştü. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun şikâyetleri ve konunun kamuoyu gündemine oturması, yargı mercilerini harekete geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan resen soruşturma kararı

Gelen tepkiler ve yapılan ihbarlar üzerine bir açıklama yayımlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedrettin Aydoğdu ve "Bedri Usta Kebap" unvanlı işletme hakkında resen soruşturma başlatıldığını ilan etti. Savcılık açıklamasında, bir vatandaşa ait paylaşımın düşük takipçi sayısı üzerinden hedef alınarak yeniden yayımlanması ve yüksek fiyat uygulamalarına dair iddiaların soruşturma kapsamında titizlikle incelendiği belirtildi. Adli makamlar, kamuoyunda oluşan hassasiyeti dikkate alarak, mevzuat çerçevesinde gerekli tüm adımların ivedilikle atıldığını vurguladı.

Kurumsal yazışmalar ve tespit süreci başlatıldı

Soruşturmanın seyrine ilişkin teknik detayların da paylaşıldığı açıklamada, iddiaya konu olan tüm dijital içeriklerin ve kayıtların resmi olarak tespit edildiği kaydedildi. Başsavcılık, ilgili kurum ve kuruluşlarla resmi yazışmaların vakit kaybetmeden başlatıldığını duyururken, sürecin her aşamasının mevzuat hükümlerine uygun şekilde yönetildiğinin altını çizdi. İşletme sahibi Aydoğdu’nun ifadesine başvurulması beklenen soruşturmada, hem tüketiciyi hedef alan ifadeler hem de fahiş fiyat iddialarının hukuki zeminindeki yansımaları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.