Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son hamlelerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Uluslararası kamuoyuna seslenen Diaz-Canel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

“Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli”

Diaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik tutumunu ağır sözlerle eleştirdi. Küba lideri, söz konusu girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan acil ve kararlı bir tutum sergilemesini istedi.

“Bu bir devlet terörüdür”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Diaz-Canel, Venezuela’nın barışçıl bir ülke olmasına rağmen “vahşi saldırılara maruz kaldığını” savundu. ABD’nin, hem Venezuela halkına hem de Amerika kıtasının genel güvenliğine yönelik “devlet terörü” uyguladığını dile getirdi.

Maduro ve eşi için serbest bırakılma talebi

Küba Devlet Başkanı, ABD’li yetkililere açık çağrıda bulunarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bölgedeki gerilim tırmanıyor

Küba’dan gelen bu çıkış, Latin Amerika’da artan diplomatik gerilimin yeni bir yansıması olarak değerlendirilirken, konuyla ilgili uluslararası tepkilerin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.