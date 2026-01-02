Programın sıkı takipçileri, her sabah görmeye alıştıkları tecrübeli hukukçunun koltuğunu boş görünce sosyal medyada "Rahmi Bey neden yok?" ve "Rahmi Özkan ayrıldı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise programın sunucusu Müge Anlı'dan geldi.

Canlı yayında izleyicilerin endişeli sorularını yanıtlayan Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın programda yer almamasının nedeninin ailesinden kaynaklanan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu duyurdu. Anlı, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın rahatsızlandığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Bu gelişme üzerine stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, izleyicilerden Özkan ailesine geçmiş olsun mesajları yağdı.

Güzin Özkan Yoğun Bakımda Tedavi Görüyor

Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Güzin Özkan'ın tedavisi doktor gözetiminde sürüyor. Rahmi Özkan'ın bu zorlu süreçte eşini bir an olsun yalnız bırakmadığı ve hastanede refakat ettiği öğrenildi.

Yıllardır ekranlarda olan ve programın sembol isimlerinden biri haline gelen Rahmi Özkan, eşinin sağlık durumu stabil hale gelene kadar yayınlara ara verdi. Müge Anlı, ekip arkadaşına ve eşine acil şifalar dileyerek, güzel haberler almayı umut ettiklerini ifade etti. Özkan'ın ekranlara ne zaman döneceği ise Güzin Hanım'ın tedavi sürecinin seyrine göre netlik kazanacak.

Rahmi Özkan Kimdir?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Özkan, 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Öğrencilik yıllarında sosyal faaliyetlerde aktif rol alan Özkan, Milli Türk Talebe Birliği'nde (MTTB) görevler üstlendi.

1969 yılında hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. Kariyeri boyunca birçok önemli davada görev alan Rahmi Özkan, ceza hukuku alanındaki tecrübesiyle tanınıyor. Televizyon dünyasına Haluk Bilginer'in sunduğu "Sıcağı Sıcağına" programıyla adım atan, daha sonra Serap Ezgü ile çalışan Özkan, uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte ekranlarda hukuki yorumculuk yapıyor. Güzin Özkan ile evli olan Rahmi Özkan, iki çocuk babasıdır.