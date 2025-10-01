Son Mühür- Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu Birce Akalay’ın da halası olan Ernak’ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Acı kaybını sosyal medyadan duyurdu

Survivor ile geniş kitlelere adını duyuran oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesi Arzu Ernak’ın vefatını açıkladı.

Yağcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur."

Cenaze programı açıklandı

Arzu Ernak için 2 Ekim’de saat 13.00’te İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülecek.

Birce Akalay’dan duygusal veda

Ünlü oyuncu Birce Akalay da, vefat eden halası Arzu Akalay Ernak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Halasının fotoğrafını yayınlayan Akalay, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu…"

Sevenlerinden başsağlığı mesajları

Hem Barış Murat Yağcı hem de Birce Akalay’ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce taziye mesajı geldi. Ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda takipçisi de başsağlığı dileklerini iletti.