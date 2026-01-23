Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa’da gerçekleştirilen TOKİ "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde Türkiye’nin enerji bağımsızlığına dair kritik hedefleri paylaştı. Yerli doğal gaz üretiminde vites yükseltileceğini belirten Bakan Bayraktar, şu an 4 milyon hanede kullanılan Karadeniz gazının, 2028 yılı itibarıyla 17 milyon konuta ulaşacağını müjdeledi. Manisalıların konut heyecanına ortak olan Bakan, enerjide dışa bağımlılığı bitirme kararlılığını yineledi.

TOKİ’nin sessiz devrimi ve konut vizyonu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende halka seslenen Bakan Bayraktar, AK Parti hükümetlerinin son 23 yılda gerçekleştirdiği devrimsel projelerin altını çizdi. Özellikle Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sessizce çok büyük başarılara imza attığını ifade eden Bayraktar, deprem bölgesindeki konut teslimat hızının dünyada eşine az rastlanır bir model olduğunu belirtti. Türkiye genelinde inşa edilen 1 milyon 750 bin konutun, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en somut nişanesi olduğunu vurgulayarak, her vatandaşın ev sahibi olması hedeflenene kadar çalışmaların süreceğini dile getirdi.

Yerli kaynaklarla enerji bağımsızlığına doğru

Bakan Bayraktar’ın konuşmasındaki en dikkat çekici başlık, yerli doğal gaz ve petrol üretimi oldu. 2016 yılından itibaren başlatılan milli enerji ve maden politikası sayesinde Türkiye’nin kendi gemileriyle derin deniz sondajları yapmaya başladığını hatırlatan Bayraktar, Karadeniz’deki tarihi keşfin meyvelerinin toplanmaya başlandığını söyledi. 2026’da yerli gaz kullanan hane sayısını iki katına çıkararak 8 milyona ulaştıracaklarını, 2028 yılında ise bu rakamı 17 milyona taşıyarak Türkiye’nin mutfaklarındaki doğal gazın tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Gabar petrolü ve terörsüz Türkiye vizyonu

Enerji alanındaki bağımsızlık mücadelesinin bir diğer ayağının petrol üretimi olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki gelişmelere de değindi. Geçmişte terörle anılan bölgelerin artık enerji üretim merkezi haline geldiğini belirten Bakan, bugün Gabar’da günlük 80 bin varil kaliteli petrol üretildiğini kaydetti. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ekonomik bir kalkınma odağına dönüşeceğini vurgulayan Bayraktar, enerjide bağımsız bir Türkiye’nin, ekonomik olarak da sarsılmaz bir güce ulaşacağını ifade etti.

Vatandaşa doğal gaz ve elektrik desteği sürecek

Küresel ekonomik dalgalanmalara karşı vatandaşın korunduğunu belirten Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğal gaz faturalarında uyguladığı yüksek sübvansiyon oranlarına dikkat çekti. Faturaların neredeyse yarısının devlet hazinesi tarafından karşılandığını hatırlatan Bayraktar, güçlü bir ekonomi ve hazine yönetimi sayesinde 2023-2024 döneminde 1 trilyon liralık enerji desteği sağlandığını aktardı. Muhalefetin eleştirilerine Manisa’dan yanıt veren Bakan, imkanların sonuna kadar vatandaşın refahı için seferber edileceğini söyledi.

Manisa’da kura heyecanı ve şehit ailelerine müjde

Törende duygusal anlar da yaşandı; Bakan Bayraktar, Manisa’daki kura çekiminde 41 şehit ailesinin kuraya girmeksizin doğrudan hak sahibi ilan edildiğini açıkladı. İl genelinde 7 bin 549 konut için yaklaşık 63 bin başvurunun yapıldığı Manisa’da, noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçlarının e-Devlet ve TOKİ sistemleri üzerinden takip edilebileceği bildirildi. Tören, İl Müftüsü’nün duaları ve protokol üyelerinin kura toplarını çekmesiyle son buldu.