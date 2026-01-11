İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında mühürlenen Bebek Otel’le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifadeler, baskın öncesinde yaşananlara dair dikkat çekici iddiaları gündeme taşıdı.

Otel 28 Aralık’ta mühürlendi

Bebek Otel, yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 28 Aralık 2025 tarihinde emniyet güçleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. Soruşturmanın merkezinde yer alan adreslerden biri olan otelle ilgili incelemeler sürüyor.

Baskın öncesi dikkat çeken hareketlilik

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, emniyet ekiplerinin otele girişinden yaklaşık 30 ila 45 dakika önce, iş ve sanat dünyasından bazı tanınmış isimlerin otelden ayrıldığı öne sürüldü. Bu ayrılışların kamera kayıtlarıyla belgelendiği iddiası da dosyada yer aldı.

Müdürün ifadesi dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, savcılıktaki ifadesinde, mühürlenen otelin faaliyetlerine nasıl devam ettiğine dair bilgi sahibi olmadığını söyledi. Altunbulak, otelin sahibi olarak Muzaffer Yıldırım’ı işaret ederek, detayların kendisinden öğrenilebileceğini belirtti.

Ünlü isimler tek tek sıralandı

Altunbulak’ın ifadesine göre; bazı tanınmış iş insanları, spor ve sanat camiasından isimlerin baskından kısa süre önce otelden ayrıldığı iddia edildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, ayrılış saatlerinin kamera kayıtlarında bulunduğu ve bu hareketliliğin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Altunbulak ifadesinde "Aramadan önce Ali Koç, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Okan Buruk, Erdoğan Demirören otelden ayrıldılar. Ali Koç tekneyle 00.00-00.30 arasında ayrıldı. Bunlarla ilgili kamera kayıtları a mevcuttur. Okan Buruk 04.00 civarında aramadan sonra ayrıldı. Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir ise aramadan 45 dakika önce ayrıldı" dedi.

“Uyuşturucunun kaynağını bilmiyorum” savunması

Altunbulak, otele uyuşturucunun nasıl girdiği ve kimler tarafından kullanıldığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını savunarak, bu konuların araştırılmasının savcılık tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Soruşturma derinleşiyor

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bebek Otel dosyasında yer alan kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletilmesi bekleniyor.