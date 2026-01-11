Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege’yi etkilemesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle uyarı yayımladı. Bölge genelinde rüzgarın saatte 75 kilometreye kadar çıkabileceği, deniz trafiğinde ise aksaklıkların yaşanabileceği bildirildi.

Rüzgar hızını artıracak

Yapılan son değerlendirmelere göre, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek rüzgarın, zaman zaman 6 ila 8 kuvvetine ulaşacağı ve açık alanlarda hissedilir şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Salı akşamına kadar sürecek

Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini yavaş yavaş kaybetmesini öngörüyor. Bu süreçte özellikle deniz üstü ulaşımda gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği belirtiliyor.

Denizciler ve balıkçılar için kritik uyarı

Yetkililer, fırtınanın en çok küçük tekneler ve balıkçıları etkilemesinin beklendiğini ifade ederek, denize açılmayı planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kıyı bölgelerinde dikkat çağrısı

Kıyı şeridinde yaşayan vatandaşların da rüzgarın oluşturabileceği dalga ve sürüklenmelere karşı tedbirli olması istendi. Özellikle liman ve marina çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırılması önerildi.