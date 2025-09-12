Son Mühür- Yaşadığı zorlu sürecin ardından sessizliğini bozan Kökenli, Sibel Arna’nın YouTube programına katılarak gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Acısını dile getiren oyuncu, “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken” ifadelerini kullandı.

“Bir düşük değil, erken doğum”

Kökenli, yaşanan durumun bir düşük değil, erken doğum olduğunu vurguladı. Doktorların, yaşadığı komplikasyonun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir durum olduğunu söylediğini belirten oyuncu, yaşadığı kaybın kendisi üzerinde derin izler bıraktığını dile getirdi.

Tanınan projeleriyle hafızalarda

“Yahşi Cazibe”, “Çalıkuşu”, “Güneşin Kızları”, “Asla Vazgeçmem” ve “Kefaret” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ege Kökenli, meslek hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatındaki bu zor dönemi de samimiyetle paylaştı.