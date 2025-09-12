Son Mühür - Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada medya kuruluşlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. “Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer verilmiyor. Yaşarken yok sayılıyoruz, öldüğümüzde hatırlanıyoruz” sözleriyle ana haber bültenlerini açıkça hedef aldı.

“Ne acıdır ki...''

Kırmızıgül, Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur ve Özkan Uğur gibi önemli isimlerin yaşamları boyunca yeterince gündeme getirilmediğini, ancak vefat ettiklerinde hatırlandıklarını vurguladı. Bu durumu, “Ne yazık ki sanatçılar ancak hayatlarını kaybettiklerinde değer görüyor” sözleriyle ifade etti.