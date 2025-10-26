Bayrampaşa Belediyesi'nde, CHP'nin kazandığı ancak AK Parti'nin itirazı üzerine iptal edilen başkanvekilliği seçimi yeniden gerçekleştiriliyor. Önceki seçimde CHP adayı İbrahim Kahraman, kura çekimiyle başkanvekili olarak seçilmişti. Ancak AK Parti’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı sonrası verilen yürütmeyi durdurma kararıyla seçim süreci tekrar başlatıldı.

Yoğun güvenlik önlemleriyle seçim başladı

İkinci tur başkanvekilliği seçimi, saat 18:00’de, yüksek güvenlik önlemleri altında başladı. AK Parti Grubu’nun adayı İbrahim Akın ile CHP Grubu’nun adayı Recep Öztürk arasındaki yarışta meclis üyeleri oy kullanıyor.

İsim karışıklığı tartışmaya yol açtı

Seçim sırasında AK Parti adayı İbrahim Akın’ın isminin yanlış yazılması nedeniyle iki oy geçersiz sayıldı. Bu durum, meclis üyeleri arasında tartışmaya ve gerginliğe neden oldu. AK Parti, MHP ve CHP üyeleri arasında kısa süreli sözlü anlaşmazlık yaşandı. CHP'li Özgür Çelik "Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın." dedi.

İlk tur sonuçları

AK Parti grubunun itirazı kabul edildi, geçersiz sayılan oylar geçerli sayıldı:

AK Parti: 19

CHP: 18

İkinci tur sonuçları

İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci tur oylaması tamamlandı. Oylama sonucunda adaylar eşit oy alarak beraberlikle sonuçlandı.

Meclis oturumunda gerginlik

Oturum sırasında AK Parti adayının isminin yanlış yazılması dikkat çekti. Ayrıca meclis kürsüsüne bir su şişesi atılması üzerine özel güvenlik ekipleri salona müdahale etti. Olay, oturumda kısa süreli gerginliğe yol açtı.

İl başkanlarından açıklamalar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: “Burası bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir şekilde irademizin gasp edilmesine izin vermeyiz. İrade gaspına asla müsaade etmeyeceğiz.”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Buraya müdahale etmeye çalışanlar derhal yerlerine oturmalıdır. Tehdit ve şantaj yoluyla siyasi baskı uygulamaya çalışanlar, siyasal yargının gücünü arkalarına alarak başarılı olamaz. Cesaretiniz varsa sandığı Bayrampaşa halkının önüne getirin.”