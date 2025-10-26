Son Mühür- CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “casusluk” soruşturması kapsamında bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdi.

İfade süreci yaklaşık 3 saat sürdü

Saat 10.55’te adliyeye getirilen İmamoğlu’nun ifadesi, yaklaşık 5 saatlik bekleyişin ardından 16.10’da başladı. Yaklaşık 3 saat süren ifade işlemi, saat 18.57’de tamamlandı.

Bu ifade 19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu’nun yaklaşık 7 ay sonra cezaevinden dışarıya ilk çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Adliye önünde yoğun güvenlik ve vatandaşlar

CHP’li milletvekilleri adliye önünde gece boyunca nöbet tutarken, çevrede güvenlik önlemleri de artırıldı. Yasağa rağmen çok sayıda yurttaş adliye önünde toplandı ve süreci takip etti.

Aile ve yetkililer adliyede

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini yakından takip etmek için adliyeye geldi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan da adliyede hazır bulundu.