Son Mühür- Mecliste yapılan oylamada AK Parti’nin adayı İbrahim Akın için kullanılan bir pusula, üzerinde küçük bir çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz kabul edildi. Bu karar, AK Parti'de sert itirazlara neden oldu.

CHP’nin hatalı pusulası geçerli görüldü

Aynı seçimde CHP’nin adayı İbrahim Kahraman için kullanılan bir oy pusulasında ise soyadının yanlış yazıldığı tespit edildi. Ancak bu pusula geçerli sayıldı. Karar, “çifte standart” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Kura ile sonuç belirlendi

İtirazların ardından eşitlik bozulmayınca seçim kuraya gitti. Yapılan kura çekiminde CHP’li İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. CHP kanadı sonucu memnuniyetle karşılarken, AK Parti cephesinde tepkiler yükseldi.

AK Parti’den itiraz geliyor

Seçim sonucunun ardından AK Parti İstanbul İl Yönetimi, usulsüzlük gerekçesiyle seçimlere itiraz edeceklerini açıkladı. Parti temsilcileri, oy sayımı sırasında CHP’li yöneticilerin taraflı kararlar verdiğini savundu.