Son Mühür- Jeofizik Yüksek Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Simav-Kütahya'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirerek bölgedeki sismik aktiviteye ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Bektaş, bu depremin bölgedeki depremselliğin Uşak Bloğu'ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu'na doğru bir geçiş sergilediğine işaret ettiğini belirtti. Bu durum, gelecekteki potansiyel riskler açısından dikkat çekiyor.

Enerji çevre bloğlara yayılıyor

Prof. Dr. Bektaş, yaptığı açıklamada Uşak Bloğu faylarının son 56 yıldaki (1969-2025) sismik aktivitesine değindi. Bu süreçte meydana gelen 6 adet 6 ila 7 büyüklüğündeki depremin enerjisinin, başta Kütahya olmak üzere çevre fay bloklarına yayıldığını ifade etti. Bu enerji transferi, söz konusu fay hatları üzerinde yeni gerilim birikimlerine yol açarak deprem riskini artırabilir.

"Çanlar kimin için çalınıyor?"

Açıklamasının son kısmında, "Çanlar kimin için çalınıyor?" şeklinde çarpıcı bir soru yönelten Prof. Dr. Bektaş, bu durumun, çevre fay hatlarında yaşayan bölgeler için bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, bu tür enerji geçişlerinin ve yayılımlarının yakından takip edilmesi gerektiğini ve bu bölgelerde yaşayan vatandaşların depreme karşı hazırlıklı olmalarının önemini belirtiyor. Bektaş'ın uyarısı, özellikle Kütahya ve çevresinde yaşayanlar için yeni bir farkındalık oluşturuyor ve deprem bilincinin artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.